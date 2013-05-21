İki Aile Arasında Çapraz Böbrek Nakli

Kırgızistanlı Gulunisa Bolotova'ya ülkesinde beş yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine doktorlar nakil olmasını tavsiye etti. Nakil olmaya karar veren yedi çocuk annesi Bolotova'nın hiçbir çocuğunun kan grupları uyuşmadı. Bu süreçte Türkiye'de yapılan böbrek nakillerini yakından takip eden aile, MedicalPark Antalya Hastanesi'ne geldi. Oğlu Nurbek Adanbaev ile Antalya'ya gelen Bolotova, hastane yönetimine çapraz nakil olmak istediğini söyledi. Çapraz nakil listesini kontrol eden doktorlar Mustafa Deniz ve eşi Birgül Deniz'in kan gruplarının Kırgız aileye uyduğunu tespit etti. Dört yıl önce yüksek tansiyon şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve 30 Ocak itibariyle diyalize girmeye başlayan Deniz'in de eşiyle kan grupları uyuşmadığı için çapraz nakle başvurdular. Doktorlar polis memuru Deniz'i arayarak Kırgız bir ailenin çapraz nakil yaptırmak istediğini söyledi. MedicalPark Antalya Hastanesi’nde 5 gün önce gerçekleştirilen çapraz böbrek nakli uygulaması ayrı ülke vatandaşlarını çapraz nakille bir araya getirdi.

Nakilleri gerçekleştiren Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakil Merkezi Yöneticisi Prof.Dr. Alper Demirbaş, ayrı ülkelerden insanların çapraz nakille bir araya gelmelerinin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi. Kan uyuşmazlığının polis memuru ile eşi için de geçerli olduğunu belirten Prof.Dr. Demirtaş, şöyle konuştu: “İki ailenin müracaatlarını değerlendirdik. Kırgızistan'da yaşayan Gülnisa Bolotova, Antalya'daki organ nakilleri konusundaki başarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra Türkiye'ye gelmiş. Bu olay, organ nakillerindeki başarının yurt dışında da dikkati çektiğini gösteriyor. Ameliyatlar başarılı geçti. Vericiler taburcu edildi. Yakın zamanda nakil gerçekleşen hastalar taburcu edilecek”

İlaç tedavisinin ardından 30 Ocak itibariyle diyalize girmeye başladığını belirten Deniz, eşinin böbreğini vermek istediğini, ancak kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle nakilin yapılamadığını söyledi. Bunun üzerine çapraz nakil olmaya karar verdiğini belirten Deniz, “Hastaneden telefon geldi. Kırgız bir aile ile dokularımızın uyuştuğu söylendi. Biz düşünmeden nakil olmaya karar verdik" dedi.

Yaklaşık 5 yıldan bu yana böbrek yetmezliği çeken Gülnisa Bolotova ise, “Burada yapılan başarılı nakiller ilgimizi çekmişti. Çapraz nakil olasılığını da düşünerek muayene için Antalya'ya geldik. Verici adayı oğlum yanımda olduğu için hastane yetkilileri bize çapraz nakil yapılabileceğini söyledi. Kısa süre içinde nakil yapılacak Türk aileyle tanıştık" diye konuştu.

Kırgız ve Türk aileler hastane odasında mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.