İlimiz genelinde tüm kafelerin, kahvehanelerin, çay ocaklarının her gün 22:00-08:00 saatleri arasında faaliyetlerinin sonlandırılmasına, Pastanelerin ise her gün 22:00-08:00 saatleri arasında oturan müşteri kabul etmemesine ancak paket servis yapabilmelerine, İlimiz genelinde apartman ve sitelere ait olan tüm ortak kullanım alanlarının (toplantı salonu, spor salonu, çocuk oyun alanı, havuz, sauna, sinema gösterim odası v.s.) ve hertürlü toplu etkinliğin (apartman toplantısı, oturma, gün, doğum günü kutlamaları, nişan, yemek, kahvaltı vb.) yapılmamasına, kararın site ve apartman yöneticileri tarafından uygulanmasına ve herkesin görebileceği bir yere asılmasına, aksi takdirde idari ve adli işlemlerden site ve apartman yöneticilerinin de sorumlu olmasına,

Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir.Ülkemizde de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamada aşağıdaki kararların alınması gereği hasılolmuştur.Buna göre:Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.