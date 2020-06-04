İl Sağlık Müdürlüğü o açıklamayı yalanladı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "03.06.2020 tarihinde Kayseri Tabip Odası tarafından şehrimizdeki korona virüs vakaları ile ilgili yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."