İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "03.06.2020 tarihinde Kayseri Tabip Odası tarafından şehrimizdeki korona virüs vakaları ile ilgili yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İl Sağlık Müdürlüğü o açıklamayı yalanladı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri Tabip Odası'nın dün açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
04 Haziran 2020 Perşembe 15:51