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İl Sağlık Müdürlüğü o açıklamayı yalanladı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri Tabip Odası'nın dün açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü o açıklamayı yalanladı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "03.06.2020 tarihinde Kayseri Tabip Odası tarafından şehrimizdeki korona virüs vakaları ile ilgili yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
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