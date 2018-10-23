İl Sağlık Müdürlüğü Yahyalılar İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Etkinlikte, Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kirazlı Mahallesinde tespit edilen 40 kişi, Yahyalı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen otobüsle çeşitli kanser taramalarından geçirilmek üzere Esenyurt Servet Başkal KETEM’e (Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi) geldiler.



Yahyalı’dan gelen grubu karşılayan KETEM sorumlusu Dr. Sebahat Ercan, eğitim salonunda bire bir modelleme ile uygulamalı olarak kendi kendine meme muayene yöntemini öğreterek, erken teşhis ve taramaların önemi hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Ardından, 30-65 yaş aralığındaki kadınlar HPV-DNA rahim ağzı kanser taramasından, 40-69 yaş aralığındaki kadınlar meme kanseri taramasından, 50-70 yaş aralığındaki kadınlar da kolorektal kanser taramasından geçirildi.



Eğitim sonrası KETEM sorumlusu Dr. Sebahat Ercan, yaptığı açıklamada, “KETEM’lerde verilen her türlü hizmetin sağlık güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olduğuna vurgu yaparak “burada ulusal kanser tarama standartları çerçevesinde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik muayene ve tetkikler yapıyoruz. Bugün de Yahyalı ilçemizden gelen grubun gerekli taramalarını yaparak meme muayenesini vemamografi çekimlerini sağladık. Yapılan bu tarama ve muayenelerin hizmetleri için yaş grubu uyan tüm halkımızı KETEM’e bekliyoruz. Unutmayın “Kanserden Değil Geç Kalmaktan korkun” diye konuştu.



Tarama hizmeti alan kadınlar da “Sağlık hizmetleri artık köyümüze kadar geliyor. Gelemedikleri zamanda araçlar ayağımıza kadar gelerek bizleri köylerimizde ücretsiz olarak buralara ulaştırıyorlar. Bu güzel hizmet için İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Kara’ya, Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk ve emeği geçenlere herkese teşekkür ederiz” dedi.



