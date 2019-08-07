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İl Sağlık Müdürlüğünde Kurban Bayramı Zirvesi

Kayseri'de en donanımlı ve en kapsamlı sağlık hizmetlerini sunan, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimleri ile acil, mikrocerrahi ve enfeksiyon uzmanları İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünde Kurban Bayramı Zirvesi

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Erciyes Üniversitesi Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney ile acil, enfeksiyon ve mikrocerrahi hocaları iştirak etti. Toplantının açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Benli; “Daha önce de yapmış olduğumuz ve pozitif dönüş aldığımız toplantının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yine hep birlikte bir çalışma yaparak ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek istiyoruz. Her biriniz çok büyük gayret gösteriyorsunuz. Biz de sizleri desteklemek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene bayram günlerini paylaşarak mikrocerrahi alanındaki il dışı sevklerimizi minimize etmiştik. Bu sene yine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Kayseri Şehir Hastanesi ve Özel Hastaneler ile koordineli şekilde çalışacağız” dedi.



Hastaneler arası işbirliği ve acil sağlık hizmetlerinin işleyişi ile alakalı konuların masaya yatırıldığı toplantıya, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle meydana gelebilecek yaralanmalar hususunda alınması gereken önlemler, mikrocerrahi alanında ilimizde meydana gelen ihtiyaçlar ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik planlamalarla devam edildi. Ayrıca acil sağlık hizmetleri gündeme alınarak servislerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.
 

İHA

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