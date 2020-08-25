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İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Korona virüs’ uyarısı

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara korona virüsle mücadele kapsamında bir dizi uyarılarda bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Korona virüs’ uyarısı
Açıklama şu şekilde:
“Kovid-19 ile mücadele toplumsal duyarlılığın artırılması ile mümkün olacağından; Kayserili hemşerilerimizin toplumsal alanlarda Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile belirlenen kurallara titizlikle uyması ve bireysel olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleriyle başarıya ulaşılacaktır. İlimizdeki sağlık kuruluşlarının ve çalışanlarımızın iş yükünün olması gerekenden fazla artırılmaması için; önemli ihtiyaç olmadığı takdirde kalabalık ortamlarda bulunulmaması, kafelerde, kararlarımızla belirlenen kuralların dışında faaliyet gösterilmemesi ve mevzuatla da yasaklanmış olduğu üzere kesinlikle sigara içilmemesi, düğün vb. gibi etkinliklerde, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan rehbere ve alınmış olunan kararlara hassasiyetle uyulması, Çeyiz açma, kına ve düğün yemeği yapma gibi faaliyetlere mümkün mertebe son verilmesi, çocuk oyun parklarından gelen çocuklarımızın, gerekli temizliklerinin ivedilikle sağlanması, pandemi süresi boyunca zaruret olmadıkça eş, dost ve akraba ziyaretlerinin yapılmaması önem arz etmektedir.”

İHA

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