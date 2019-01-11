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İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Yeni Bir Hayat Mümkün’ Projesi

İl Sağlık Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından hazırlanan ve Avusturalya Büyükelçiliği 2018 yılı Doğrudan Yardım Programına başvurusu yapılan ’Yeni Bir Hayat Mümkün’ Projesi 15 bin Avustralya doları hibe desteği almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Yeni Bir Hayat Mümkün’ Projesi

Proje ortağı Kayseri Kızılay Toplum Merkezi’nin de desteği ile, 400 Suriyeli kadına; Kişisel Hijyen ve Cinsiyet Eşitliği (2 saat), Üreme Sağlığı / Cinsel Sağlık (10 saat), Aile Planlaması (2 saat), Gebelik’te Sağlık Eğitimi Paketi (18 saat), Bebek Bakımı ve Temel Bebek İzlem Uygulamaları (20 saat) hakkında eğitim verilecek.

İlde ikamet eden Suriyeli göçmenlerin ülke ve şehir yaşam şekli ve sağlık tesislerine yönelik uyumlarının geliştirilmesi, sağlık okur yazarlıklarının arttırılması, kendi sağlıklarını, çocuklarının sağlıklarını koruma becerilerinin gelişmesi, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığının artması, çocuk bakıcısı olarak meslek edinmelerinin önünün açılmasının hedeflendiği proje 12 ay sürecek.
 

İHA

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