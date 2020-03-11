İl Sağlık Müdürü Benli, sosyal medya açıklamasında, “Bu görüntü ile Kayseri’de coronavirus var algısı oluşturmaya çalışılması üzerine şunları söylemek istiyorum. Havaalanında yurtdışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur” ifadelerine yer verdi.
Haber: Fatma Alkan
İl Sağlık Müdürü Benli’den virüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de bir kişide korona virüs vakası görüldüğü açıklamasının ve bazı televizyon kanallarında yayımlanan haber görüntülerinde görülen 38 plakalı ambulansın ardından akıllara Kayseri’de de virüsün olup olmadığı kuşkusu uyandı. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Kayseri’de henüz tespit edilmiş vaka yoktur” dedi.
11 Mart 2020 Çarşamba 10:41
İl Sağlık Müdürü Benli, sosyal medya açıklamasında, “Bu görüntü ile Kayseri’de coronavirus var algısı oluşturmaya çalışılması üzerine şunları söylemek istiyorum. Havaalanında yurtdışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur” ifadelerine yer verdi.