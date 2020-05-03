“İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ, MEVCUT KORONAVİRÜS HASTA SAYIMIZI GEÇTİ”

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 61 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.397 oldu. Bugün toplam24.001 test yapılırken 1.670 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 126.045 oldu. Bugünkü 4.892 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 63.151’e yükseldi.







Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.”





