“İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA İSE ARTIŞ DEVAM EDİYOR”

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.174 oldu. Bugün toplam 1.033.617 test yapılırken 2.615 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 120.204 oldu. Bugünkü 4.846 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 48.886’a yükseldi.



Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım.”



