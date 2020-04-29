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İyileşen sayısı vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan’ın Koronavirüs tablosunu paylaştı.

İyileşen sayısı vaka sayısını geçti
Koca paylaşımında, “Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım” ifadelerine yer verdi.
Tablodaki verilerde iyileşen sayısının vaka sayısından fazla olduğu görülürken, bugün vefat eden kişi sayısı ise 89 oldu.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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