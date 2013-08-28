Kadın Kanserlerinden Korunmak Düzenli Muayene İle Mümkün

Rahim, rahim ağzı, yumurtalık, tüp kanserleri gibi kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alan ve erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan hastalıklar, düzenli periyodik muayene sayesinde korkulu rüya olmaktan çıkıyor. Jinekolojik muayene yalnızca kanserler için değil; adet düzensizlikleri, kısırlık ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinde de büyük önem taşıyor.
Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Tolga Atakul, kadınlarda jinekolojik muayenenin önemi hakkında bilgi verdi.
Dr. Tolga Atakul, kadınlarda jinekolojik muayenenin, ilk cinsel ilişkinin ardından her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini bildirdi. Dr. Atakul, ''Düzensiz ve aşırı miktarda adet kanamaları, cinsel ilişki sırasında kanama, karında şişlik gibi belirtilerde, mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmalıdır. Düzenli jinekolojik muayenenin yanı sıra yeni adet görmeye başlayan genç kızlarda adet düzensizliği, dikkat çeken ani kilo artışı, tüylenme belirtileri varsa nedeni araştırılmalıdır'' dedi.
Düzenli jinekolojik muayenenin kanserden korunma ve erken tanıda da büyük önem taşıdığını belirten Dr. Tolga Atakul, şunları kaydetti:
''Yılda bir jinekolojik kontrol muayenesi ile yaptırılacak smear testi, rahim ağzı kanseri oluşmadan kanser öncesi bulguların fark edilmesi ve sorunun hastalık aşamasına gelmeden tedavi edilmesine olarak tanımaktadır çünkü düzenli kontroller sayesinde rahim ağzı enfeksiyonu ya da ilerleyen dönemde kansere dönüşebilecek öncü bir lezyon saptanabilmektedir. 18 yaşından itibaren her kadının periyodik olarak jinekolojik kontrol yaptırması, özellikle 30-65 yaş arasında kontrollerin aksatılmaması büyük önem taşımaktadır. Kontrol ultrasonu ile rahim duvarında yer alan tümörler, rahim içi tabakasındaki kalınlaşmalar ve yumurtalıklardaki kistik ve solid tümörler erken dönemde teşhis edilebilmektedir.''
Dr. Atakul, muayene sırasında tespit edilen enfeksiyonların, erken dönemde yakalandığında basit tedavi yöntemleri ile ortadan kaldırılabildiğini ancak hastaların muayene olma korkusunun ve yoğun iş temposunun, teşhis ve tedavi olanağını geciktirdiğini vurguladı. Atakul, ''İlerleyen enfeksiyonlar daha yoğun tedaviler gerektirir. Bu nedenle yumurtalık kisti olan, miyomu bulunan, sigara kullanan, ailesinde kanser öyküsü olan, erken yaşta cinsel ilişkiye başlayan ve partner sayısı birden fazla olan, adet düzensizliği yaşayan kadınlar açısından düzenli kontroller son derece önemlidir'' ifadelerini kullandı.
Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Tolga Atakul, kadınlarda jinekolojik muayenenin önemi hakkında bilgi verdi.
Dr. Tolga Atakul, kadınlarda jinekolojik muayenenin, ilk cinsel ilişkinin ardından her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini bildirdi. Dr. Atakul, ''Düzensiz ve aşırı miktarda adet kanamaları, cinsel ilişki sırasında kanama, karında şişlik gibi belirtilerde, mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmalıdır. Düzenli jinekolojik muayenenin yanı sıra yeni adet görmeye başlayan genç kızlarda adet düzensizliği, dikkat çeken ani kilo artışı, tüylenme belirtileri varsa nedeni araştırılmalıdır'' dedi.
Düzenli jinekolojik muayenenin kanserden korunma ve erken tanıda da büyük önem taşıdığını belirten Dr. Tolga Atakul, şunları kaydetti:
''Yılda bir jinekolojik kontrol muayenesi ile yaptırılacak smear testi, rahim ağzı kanseri oluşmadan kanser öncesi bulguların fark edilmesi ve sorunun hastalık aşamasına gelmeden tedavi edilmesine olarak tanımaktadır çünkü düzenli kontroller sayesinde rahim ağzı enfeksiyonu ya da ilerleyen dönemde kansere dönüşebilecek öncü bir lezyon saptanabilmektedir. 18 yaşından itibaren her kadının periyodik olarak jinekolojik kontrol yaptırması, özellikle 30-65 yaş arasında kontrollerin aksatılmaması büyük önem taşımaktadır. Kontrol ultrasonu ile rahim duvarında yer alan tümörler, rahim içi tabakasındaki kalınlaşmalar ve yumurtalıklardaki kistik ve solid tümörler erken dönemde teşhis edilebilmektedir.''
Dr. Atakul, muayene sırasında tespit edilen enfeksiyonların, erken dönemde yakalandığında basit tedavi yöntemleri ile ortadan kaldırılabildiğini ancak hastaların muayene olma korkusunun ve yoğun iş temposunun, teşhis ve tedavi olanağını geciktirdiğini vurguladı. Atakul, ''İlerleyen enfeksiyonlar daha yoğun tedaviler gerektirir. Bu nedenle yumurtalık kisti olan, miyomu bulunan, sigara kullanan, ailesinde kanser öyküsü olan, erken yaşta cinsel ilişkiye başlayan ve partner sayısı birden fazla olan, adet düzensizliği yaşayan kadınlar açısından düzenli kontroller son derece önemlidir'' ifadelerini kullandı.