Kadınlar 50 Yaşından Sonra Kanser Riski Altında

Meme kanseri görülmesinde öncelikle yaş faktörü önemli diyen Mahmut Duran, "Risk faktörlerinde öncelikli olarak yaş çok önemli. 50 yaşından sonra ileri yaşlarda kanser riski artmaktadır. Ailesinde meme kanseri riski taşıyanlara daha fazla önem göstermek gerekiyor" dedi.

Meme kanserinden öncelikle fizik tedavi sonucu şüphelenmek gerektiğini vurgulayan Duran, "Belirtileri öncelikle memede beze, yumru ele gelen kitle, şişlik ayrıca koltuk altında kitleyle kendini gösterebilir. Yapılan fizik muayene sonucu şüphelenmek gerekiyor. Meme ultrasonografi ardından gerekli kişilerde mamografi ile kitle tespit edilir. Kitle tespit edildikten sonra biyopsi yapılır" ifadelerini kullandı.

Meme kanseri tedavisinin cerrahi olduğunu ve ilerleyen dönemlerinde mutlaka cerrahi tedavi gerektiği söyleyen Duran, "Tedavi genellikle cerrahi olmaktadır. Özellikle erken evre meme kanserlerinde cerrahi tedavi gerekmektedir. Cerrahi tedavi tamamlandıktan sonra hastanın cerrahi patoloji sonucu değerlendirilip gerektiği durumlarda kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir. İleri evre dediğimiz meme kanserlerinde ise bazen cerrahi operasyonlardan önce hastanın kitlesini ve evresini geriletmek için radyoterapi ve kemoterapi yapılıyor. Cerrahi tedavinin ardından tekrar patoloji raporuna göre tedavi devam ettiriliyor" şeklinde konuştu.

Bayanlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü vurgulayan Duran, "Bayanlarda görülme riski yüksektir. Ailesinde meme kanseri riski olanlarda olmayanlara göre risk artmaktadır. Erken dönemde adet olan ve geç menopoza giren kadınlarda, aşırı östrojene maruz kalan kadınlarda meme kanseri riski artmaktadır. Ayrıca menopoz sonrası hormon replasman tedavisi ve hormon tedavisi yapılanlarda risk artmaktadır. hiç doğum yapmamış ve emzirmeyen bayanlarda yine risk artmaktadır. Ayrıca kişsel faktörler içerisinde diyet çok önemlidir. Yağlı beslenenlerde, kırmızı et yiyenlerde risk artmaktadır. Antioksidan ve vitamin desteği alanlarda, fiziksel egzersiz yapanlarda meme kanseri riski azalmaktadır. Her ay kadınlar adet döneminin dördüncü ve beşinci gününde kendi kendine elle muayenesini muhakkak yapmalıdır. Koltuk altında veya memesinde eline gelen bir kitle durumunda uzman doktora başvurması gerekmektedir. Ailede meme kanseri görülen kişilerde erken yaşlarda tarama başlatılması gerekiyor. Ailesinde meme kanseri olmayan kişilerde ise 50 yaşından sonra her yıl rutin meme muayenesine gelmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.