Kadınların Kansere Yakalanma Riski Daha Fazla

Kayseriparka’ta düzenlenen bir programda , Kadın Hastalıkları Uz. Dr. Derya Okar, Üroloji Uz. Dr. Erdal Mert, Genel Cerrahi Uz. Dr. Mahmut Duran ve Dahiliye Uz. Dr. Yahya Güngör kanserde erken teşhis ve kanserden korunma konularında bilgiler verdi.

Özellikle sigara kullananların kansere yakalanma riskinin fazla olduğunu belirten Dahiliye Uz. Dr. Yahya Güngör, “Özellikle kadınlarda sigara içicileri akciğer kanserinde daha fazla risk faktörü oluşturmaktadır. Erkeklerde de bu risk vardır. Ancak kadınlara oranla daha azdır. Risk faktörlerinin başında aktif sigara içiciliği gelmektedir. Aktif sigara içiciliği akciğer kanserinin en fazla küçük hücreli tipiyle ilgili olmakla beraber bütün tipleriyle ilgilidir. Bundan sonra da pasif sigara içiciliği gelmektedir. Eğer bir kişide hem sigara içme hem de ailede akciğer kanseri varsa o zaman riski, bu riski taşımayanlara göre iki kat artmaktadır. Öksürükler, kalıcı göğüs ağrıları, nefes darlığı, boyun ve yüzde meydana gelen şişmelerden anlayabiliriz” diye konuştu.

Güngör ayrıca, sigara ve alkol kullanımının bırakılarak ve kimyasal ürünlerden uzak durularak kanserden kısmen korunulabileceğini belirtti.

Meme kanseri hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uz. Dr. Mahmut Duran ise, “Meme kanserinde yaş önemli bir faktördür. 50 yaşından sonra meme kanseri riski artmaktadır. Çünkü bayanların östrojene maruz kalma oranı da artmaktadır. Erken yaşta ergenlik dönemine girme ve bu sürecin uzun sürmesi menopoza geç girmesi, doğum kontrol haplarının kullanılması, ailede meme kanserinin olması, sigara kullanımı, yağlı besinlerle beslenme, radyasyon gibi etkenler meme kanserini tetikleyen risk faktörleridir” şeklinde konuştu.

Meme kanserini önlemek için yapılması gerekenleri dile getiren Duran, “Kişi kendini düzenli aralıklarla elle muayene etmeli, senede bir kez doktor kontrolüne gitmeli, 40 yaş üzeri bayanlar senede bir kez mamografi çektirmeli'' dedi.