Kalp Hastalarına Ramazan Uyarısı

Ramazan ayının yaza denk gelmesi dolayısıyla riskin arttığını, kalp hastalarının, çocukların ve yaşlıların çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Muzaffer Yılmaz, “Aşırı sıcakların artması dolayısıyla kalp hastalarında, çocuklarda ve yaşlılarda sıcaklar büyük sıkıntıya yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Günün en sıcak saatlerinde kalp hastalığı olan kişilerin dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Bilhassa kalp kapağı değişen, kalbinde stent olan ve kalp hastalığı olan, böbrek yetmezliği olan hastaların aşırı sıcaklıklarda, saat 10.00 ve 16.00 arasında dışarı çıkmamaları sağlıkları açısından çok önemlidir. Bu saatlerde aşırı terleme nedeniyle vücutta tuz ve mineral kaybı olmaktadır. Aşırı tuz ve mineral kaybı nedeniyle vücutta ve kalpte ritm ve iletim bozuklukları oluşmaktadır. Bu da tehlikeli sonuçlar oluşturmaktadır. Tansiyonu olan hastalarda ise inme dediğimiz beyin kanamaları oluşmakta, nefes darlığı artmaktadır. Yine aşırı terleme nedeniyle kanın akışkanlığı azalmaktadır, bu da kalbinde stent olan hastalar için kalp krizine yol açabilmektedir. Bu yüzden yaşlılar, çocuklar ve kalp hastaları, kapak protezi ve kalbinde stent olan hastaların aşırı sıcaklardan korunmaları son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“Aşırı sıcaklar altında oruç tutmak oldukça zor olacaktır” diyen Yılmaz, “Kalp ve tansiyon hastaları için sıcaklar dolayısıyla oruç tutması oldukça sakıncalıdır. Bu hastaların çok dikkat etmesi gerekmektedir. Bilhassa şeker hastalarının, şekerle birlikte tansiyon ve kalbi olan hastalarının, insülin yapan hastaların oruç tutması sakıncalıdır. Bu yaz aylarında daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Sıcak aylarda kalp hastası olanlar için risk daha çabuk ortaya çıkmaktadır. Sıcaklar dolayısıyla vücutta tuz ve mineral kaybı arttığından dolayı kalp daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyar. Bu da kalbin yorulması ve kalp krizi riskinin artmasına neden olur” ifadelerini kullandı.