Kanser Hastaları Dikkat!

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürü Dt. Simten Baygın, kanser hastalarının yemeklerden sonra ve yatmadan önce dişlerini fırçalamaları gerektiğini belirterek, "Kanser hastalarına elektrikli diş fırçası kullanımı tavsiye edilmez" dedi.



"DİŞ ETİ İLTİHABINA NEDEN OLABİLİR"



Kanser tedavileri sırasında sadece acil müdahaleler yapılabildiğine dikkat çeken Dt. Simten Baygın, "Diş taşları temizlenmelidir çünkü temizlenmeyen diş taşları, uygulanan tedavilerin yan etkisine bağlı olarak oluşan ağız kuruluğu ile birleşince periodontitis adı verilen diş eti iltihabına neden olabilir" uyarısında bulundu.



Baygın, hatalı dolgu ve protezlerin de düzeltilmesi gerektiğinin altını çizerek kanser hastalarına şu uyarılarda bulundu:



"KEMOTERAPİDE ENFEKSİYONA DİKKAT EDİLMELİ"



"Kemoterapi sırasında bağışıklık sisteminin baskılandığı da göz önünde bulundurulursa olayın ne kadar komplike bir hal alacağına dikkat edilmelidir. Diş problemleri ve çürükler tedavi edilmelidir. Bunların her birinin birer enfeksiyon odağı olduğu unutulmamalıdır.



Hastalar yemekten sonra ve yatmadan önce yumuşak kıllı bir fırça ile baskı uygulamadan dişlerini fırçalamalıdır. Elektrikli diş fırçası kullanımı tavsiye edilmez. Kanser hastalarında tükürük akışındaki azalmaya bağlı olarak mantar enfeksiyonu görülme olasılığı artar. Bu yüzden dil yüzeyini de fırçalamak gerekir. Fırçalama sonrası, kullanılan diş fırçası klorheksidinli gargara ile dezenfekte edilip kurutulmalı ve diş fırçası ayda bir değiştirilmelidir.



"DİŞLERİNİZİ FIRÇALADIKTAN SONRA GARGARA YAPIN"



Dişler fırçalandıktan sonra bir su bardağı kaynamış ve soğumuş suya yarım çay kaşığı karbonat ilave edilerek hazırlanan ağız gargarası uygulanmalıdır. Özellikle kemoterapiden sonraki bir haftada dişler fırçalanmamalı, sadece karbonatlı su ile gargara yapılmalıdır çünkü hastada bulantı olabilir ve diş etlerinde kanama ile enfeksiyon riski vardır.



Kemoterapi sırasında görülebilen kusmalardan sonra da ağza mide asitleri geldiği için yine karbonatlı su ile gargara yapılmalıdır. Mümkünse tedavi sırasında hareketli protezler takılmamalı. Eğer hareketli protez kullanılıyorsa düzenli fırçalanmalı, gece ağızda bırakılmamalı, temizleyici sıvılar içinde saklanmalı. Mantar enfeksiyonu görülürse tedavi sadece ağız içi dokulara değil, protezlere de uygulanmalıdır. (iha)

