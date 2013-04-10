Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kanser Hastalarına Moral Ziyareti

AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı, Kanser Haftası sebebiyle kanser hastalarını ziyaret etti.

Kanser Hastalarına Moral Ziyareti
Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayati Karaaslan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Erciyes Üniversitesi Kampüs alanındaki M. Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Ziyarette, bir hastanın, ''Biz eskiden hastane önlerinde sıra beklerdik, muayene olsak bile ilaçları alamazdık, paramız yetişmezdi, şimdi buralarda hiç para vermeden rahatça tedavi oluyoruz. Allah başbakana güç kuvvet versin, dualarımız sizlerle'' dedi.
Hastalığın evreleri ve tedavi aşamaları konusunda, Yrd. Doç. Dr. Halit Karaca, Veli Berk ve Mevlüde Polat'tan bilgi alan heyet, hastalara da ikramlarda bulunup, acil şifalar dileyerek hastaneden ayrıldı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.