Kanser Hastalarına Moral Ziyareti

Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayati Karaaslan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Erciyes Üniversitesi Kampüs alanındaki M. Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ziyarette, bir hastanın, ''Biz eskiden hastane önlerinde sıra beklerdik, muayene olsak bile ilaçları alamazdık, paramız yetişmezdi, şimdi buralarda hiç para vermeden rahatça tedavi oluyoruz. Allah başbakana güç kuvvet versin, dualarımız sizlerle'' dedi.

Hastalığın evreleri ve tedavi aşamaları konusunda, Yrd. Doç. Dr. Halit Karaca, Veli Berk ve Mevlüde Polat'tan bilgi alan heyet, hastalara da ikramlarda bulunup, acil şifalar dileyerek hastaneden ayrıldı.