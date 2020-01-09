Kanser Tarama Tırı Tomarza’da

Kanser aracını ziyaret etmeden önce Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi ve polikliniklerini ziyaret eden Benli, burada hekimler, personel ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, hastaların dertlerini dinledi.

Sonrasında Tomarza ilçesinde kanser taramasına başlayan Kanser Tarama Tırı'nı ilçe kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, 2019 yılında ilimiz genelinde 114 bin kanser taraması yapıldığı ve bunlardan şüpheli olanların bir üst basamağa sevk edildiğini açıkladı.







"İlimize tahsis edilen Gezici kanser tarama aracımız ilk olarak Tomarza ilçesinde halkımızın hizmetine sunuldu. 2 gün gibi kısa bir sürede 120'nin üzerinde taramanın gerçekleştirildiği Tomarza’da halkın duyarlılığı ve ilgisi sağlık çalışanlarını mutlu etti" ifadelerinde bulunan Benli, " Kanser tarama tırımız ilçelerimizde 3-4 ay hizmet verecektir. Tomarza ilçemizin akabinde Yahyalı, Yeşilhisar, Bünyan, Sarıoğlan, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız ve Talas'ta belli bir süre duracaktır. Kanser tarama tırında hanımlarda göğüs kanseri ve rahim kanseri taraması yapılmaktadır. Ayrıca kolon kanseri dediğimiz bağırsak kanseri için de numune toplanmaktadır. Yapılan testlerde bir olumsuzluk çıktığı anda kişiye anında ulaşıp ileri tetkik tedavisine devam edilmesini sağlamaktır. Kanserde erken teşhis hayati önem taşımaktadır. Bundan dolayı Kanser Tarama Tırımıza tüm bayanlarımızı bekliyoruz. Tomarza’da buna başladık ve tüm ilçelerimizde dolaşmaya devam edecektir. Biz bu hizmeti verirken yerel yönetim ve kamunun tüm gücünü de arkamıza aldığımızı hissetmiş olduk. Kendilerine burada bulundukları ve bu taramaya destek verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ise, “Sağlık müdürlüğümüz tarafından ilçemizde kanser tarama testi yapılmakta. Bu hizmeti verdikleri için İl Sağlık Müdürlüğümüze ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tomarza halkımızı Kanser Tarama Tırına gelmelerini bekliyoruz. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır” ifadesinde bulundu.







Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise, "Sağlık Müdürlüğümüzün ilçemize göndermiş olduğu Kanser Tarama Tırı Cuma gününe kadar ilçemizde hizmet verecektir. Bu uygulamayı destekliyoruz. Bu uygulamayı ilk olarak Tomarza’da başlattığı için İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli’ ye ayrıca teşekkür ediyorum. Şu an söylenen rakamlara göre 120-130 kişinin taramasının yapıldığı belirtildi. Cuma gününe kadar ben bu sayının daha fazla artacağını tahmin ediyorum. İl Sağlık Müdürümüzün Hastanemize de çok emeği geçti. Tekrardan teşekkür ediyorum” diye konuştu.







