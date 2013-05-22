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Kanser Tedavisi Gören Sağlık Memuru Vefat Etti

Kayseri’de, 3 yıldır kanser tedavisi gören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi sağlık personeli 38 yaşındaki Özbay Karaca hayatını kaybetti.

Kanser Tedavisi Gören Sağlık Memuru Vefat Etti
3 yıldır kanserle mücadele eden 38 yaşındaki Özbay Karaca tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Karaca, Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sağlık personeli olarak görev yapıyordu. Hayatını kaybeden Özbay Karaca’nın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
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