3 yıldır kanserle mücadele eden 38 yaşındaki Özbay Karaca tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Karaca, Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sağlık personeli olarak görev yapıyordu. Hayatını kaybeden Özbay Karaca’nın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
Kanser Tedavisi Gören Sağlık Memuru Vefat Etti
Kayseri’de, 3 yıldır kanser tedavisi gören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi sağlık personeli 38 yaşındaki Özbay Karaca hayatını kaybetti.
22 Mayıs 2013 Çarşamba 11:11
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