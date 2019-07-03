Karpuzu sağlıklı tüketmek için 5 uyarı Mineral ve vitamin deposu olan karpuz, yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alıyor. Besin içeriği kadar kalorisi de yüksek olan karpuz yeterli miktarda vücuda sağlık kazandırırken, aşırı tüketildiğinde ise kilo alımına yol açabiliyor. Bu nedenle sofrada, küçük porsiyonlarla yer alması gerekiyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Kaplan, besin değeri yüksek bir meyve olan karpuzun doğru tüketimi hakkında bilgi verdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27