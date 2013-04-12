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KASKİ'den Destek

KASKİ Genel Müdürlüğü personelinin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldığı belirtildi.

KASKİ'den Destek
Kan merkezine, 67 ünite taze kan bağışında bulunduklarını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “KASKİ hizmet binası içerisinde yürütülen kampanya, Erciyes Üniversitesi'nden gelen 13 kişilik sağlık ekibince gerçekleştirildi. Kan bağışında bulunmak isteyen sağlıklı personelin önce kan değeri ölçüldü sonra bağışı kabul edildi,” dedi.
Kurum olarak her yıl düzenli bir şekilde kan bağışı kampanyasına katıldıklarını kaydeden Batukan, “Bir gün herkesin bir ünite kana ihtiyacı olabilir. Doktorlarımızın da yararlarından sıkça bahsettiği gibi kan bağışı; hem başkalarının hayatına, hem de kişinin kendi bedenine birçok yararı oluyor,” dedi.
Batukan, gönüllü olarak bağışa destek veren KASKİ personeline bu onurlu davranışlarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
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