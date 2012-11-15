KASKİ'den ERÜ'ye Kan Bağışı

KASKİ hizmet binası içerisinde yürütülen kampanya, üniversiteden gelen 10 kişilik sağlık ekibi tarafından bağışçıların kan oranı ölçülerek kabul edildi. Hiçbir karşılık beklemeksizin, her geçen gün artarak devam eden taze kan ihtiyacını karşılamak amacıyla 75 KASKİ personeli bu kampanyaya katıldı. Ancak ERÜ sağlık ekibince bu duyarlı bağışçılardan sadece 60’nın kanı kabul edildi.

ERÜ Kan Merkezi yetkilileri, kan sıkıntısının yaşandığı günlerde, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün kampanyaya gösterdiği ilgiden dolayı çok memnun olduklarını kaydetti.