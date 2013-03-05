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Kaski'den Su Arıtma Cihazı Uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Ender Batukan, arıtma cihazı satıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Kaski'den Su Arıtma Cihazı Uyarısı
Batukan, yaptığı açıklamada, şehir içme suyunun kaliteli ve sağlıklı olmasına karşın, arıtma cihazı satan şahısların halkı yanlış bilgilendirdiğine dikkati çekti.

Artıma cihazlarının sudaki birçok yararlı minerali yok ettiğini belirten Batukan, şunları kaydetti:

"Arıtma cihazı satıcıları, ürünlerine müşteri bulabilmek amacıyla, suyun içine yerleştirdikleri demir çubuğa elektrik verip, sağlıklı bir suda bulunması gereken mineralleri bir tortu halinde göstererek suyun kirli olduğuna vatandaşlarımızı ikna etmeye çalışıyor. Su arıtma cihazları ile yapılan arıtma sonucunda içme suyunda bulunan ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfat gibi mineraller yok ediliyor. Kaybolan bu mineraller nedeniyle kişilerin arıtılmış suyu tüketmeleri sağlık açısından da zararlı bir durum oluşturuyor. Bu yüzden suyunuza dokundurtmayın."

Kayseri'de içme suyunun, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik kriterlerine uygun olduğunu ve hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmadan içilebileceğini belirten Batukan, "Kurumumuz, gelen bu tür şikayetlerle ilgili halkımızı aydınlatıyor ve pazarlamacıların kullanmakta olduğu aynı cihazla analizler yaparak vatandaşlarımıza yapılan yanlışı göstermiş oluyoruz. Hatta onlara, su arıtma cihazlarının periyodik bakımının düzenli olarak yapılmadığı takdirde insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların üremesine neden olduğunu da anlatıyoruz" diye konuştu.

Her gün düzenli olarak şehrin muhtelif noktalarından su numuneleri alarak analizlerinin yapıldığını belirten Batukan, "Suyumuz temiz olduğu kadar içeriği bakımından da oldukça zengin. Gönül rahatlığıyla içilebilir. Vatandaşlarımızın,

'185' nolu hattı arayarak evlerinden numune alıp, laboratuvarlarımızda ücretsiz tahlil ettirebilirler" dedi.
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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

KAYSERİMİZDE SU ÇOK PAHALI TAAAA RUSYADAN GELEN DOGALGAZDAN BİLE PAHALI NİYEMİ AYDA 20 TL MUTFAK VE SICAK SU GAZINA VERİYORUM 40 TL SUYA NASIL KULLANIRSAN KULLAN DURUM DEĞİŞMİYOR BU NE SUYUMUŞ İLGİLİLERE DUYURULUR TÜM VATANDAŞ SU KULLANMAYA KORKUYOR.

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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

SUYUN PAHASI BİZİ ZEHİRLİYOR EN TASARRUFLU KULLANAN BİR AİLE BİLE AYDA 30 TL SU PARASI ÖDÜYOR DOĞALGAZA BU KADAR VERMİYORUZ.

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