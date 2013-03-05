Kaski'den Su Arıtma Cihazı Uyarısı

Batukan, yaptığı açıklamada, şehir içme suyunun kaliteli ve sağlıklı olmasına karşın, arıtma cihazı satan şahısların halkı yanlış bilgilendirdiğine dikkati çekti.



Artıma cihazlarının sudaki birçok yararlı minerali yok ettiğini belirten Batukan, şunları kaydetti:



"Arıtma cihazı satıcıları, ürünlerine müşteri bulabilmek amacıyla, suyun içine yerleştirdikleri demir çubuğa elektrik verip, sağlıklı bir suda bulunması gereken mineralleri bir tortu halinde göstererek suyun kirli olduğuna vatandaşlarımızı ikna etmeye çalışıyor. Su arıtma cihazları ile yapılan arıtma sonucunda içme suyunda bulunan ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfat gibi mineraller yok ediliyor. Kaybolan bu mineraller nedeniyle kişilerin arıtılmış suyu tüketmeleri sağlık açısından da zararlı bir durum oluşturuyor. Bu yüzden suyunuza dokundurtmayın."



Kayseri'de içme suyunun, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik kriterlerine uygun olduğunu ve hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmadan içilebileceğini belirten Batukan, "Kurumumuz, gelen bu tür şikayetlerle ilgili halkımızı aydınlatıyor ve pazarlamacıların kullanmakta olduğu aynı cihazla analizler yaparak vatandaşlarımıza yapılan yanlışı göstermiş oluyoruz. Hatta onlara, su arıtma cihazlarının periyodik bakımının düzenli olarak yapılmadığı takdirde insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların üremesine neden olduğunu da anlatıyoruz" diye konuştu.



Her gün düzenli olarak şehrin muhtelif noktalarından su numuneleri alarak analizlerinin yapıldığını belirten Batukan, "Suyumuz temiz olduğu kadar içeriği bakımından da oldukça zengin. Gönül rahatlığıyla içilebilir. Vatandaşlarımızın,



'185' nolu hattı arayarak evlerinden numune alıp, laboratuvarlarımızda ücretsiz tahlil ettirebilirler" dedi.

