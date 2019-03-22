Kayseri'de e- Nabız Uygulaması Tanıtıldı

Kayseri Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan tanıtımda e- nabız uygulamasının nasıl kullanılacağı, uygulama ile hangi bilgilere ulaşılabileceği ve hayatımıza ne gibi kolaylıklar getireceği anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Tanıtım standını ziyaret eden Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Kayseri’nin farklı bölgelerinde tanıtımlarına devam ettiklerini belirterek e- nabız hakkında bilgiler verdi. Ceylan; “E- nabız sisteminde gitmiş olduğumuz hastaneleri, kendi sağlık kayıtlarımızı, tahlillerimizi, röntgenlerimizi, izleme imkanımız bulunmakta. Örneğin bir hastaneye gittiğimizde orada yapılmış olan tetkikleri ertesi gün başka bir hastaneye gittiğimizde görme imkanımız bulunmakta. e- nabız sistemine e- Devlet şifresi ile girebileceğimiz gibi uygulamayı cep telefonlarımıza indirerek de faydalanabilmekteyiz. Yine e-nabız şifresi almak için Aile Hekimlerimize giderek kendi cep telefon numaramızı kayıt ettirdiğimiz takdirde cep telefonlarımıza gelecek tek kullanımlık şifrelerle de giriş yapabilmekteyiz. Buradaki kayıtlardan ilgili hekim, kişinin izni dahilinde faydalanabilmekte. Siz herhangi bir şekilde şifrenizi paylaşmadığınız takdirde hiç kimse sizin kişisel veri sisteminize ulaşamamaktadır. Uygulama kişinin geçmiş sağlık bilgilerine ulaşmasını, alerjilerini ve kullanmış olduğunuz ilaçları kaydetmesi, en son kullanmış olduğunuz ilaçları görmesi gibi birçok imkan sağlamakta. Bu sayede yanımızda poşet poşet ilaç taşımayı ya da tetkik kağıtlarını dosya dosya hekimden hekime taşımayı ortadan kaldırmakta. Vatandaşlarımızdan talebimiz, e-nabız üyeliği alarak e-nabız uygulamasını kullanmaya başlayıp sağlık bilgi erişimi üyeliklerini tamamlamalarıdır” dedi.







Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve dünyada 2016 yılının en iyi sağlık uygulaması seçilen bu sistem sayesinde kullanıcılar sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, laboratuvar, radyolojik görüntü, yazılan reçeteler, ilaçlara ait yaşanmış yan etkiler ve kullandığı ilaçların tüm detay bilgileri, alerji bilgileri, kişinin varsa geçmişe ait bizzat kendisinin sisteme yükleyebildiği sağlık bilgileri, geçirdiği operasyonlar gibi tüm sağlık kayıtlarına erişebilmekte olup kendi isteği doğrultusunda kısmen veya tamamen belirlediği süre boyunca istediği hekim ile de bu bilgileri paylaşabiliyor. Uygulamayı kullanan vatandaşlar ise tahlillerini istedikleri yerde istedikleri doktora gösterebildiklerini, dilediklerinde uygulama sayesinde Aile Hekimlerini kolaylıkla değiştirdiklerini belirterek kendilerine büyük kolaylık sağlayan e- nabız uygulamasını kullanmayı herkese tavsiye etti.

