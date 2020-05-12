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"Kayseri'deki vaka sayısı 800, test sonucu pozitif 30 vefatımız var"

Kayseri Tabip Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri'deki vaka sayısı 800, test sonucu pozitif 30 vefatımız var" denildi.

"Kayseri'deki vaka sayısı 800, test sonucu pozitif 30 vefatımız var"
Kayseri Tabip Odası Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kayseri'de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800. 30 PCR test pozitif vakamız, 115 şüpheli korona test negatif vefatımız var. AVM'lere gitmeye çok vaktiniz olacak. Evde kal Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin."

İHA

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