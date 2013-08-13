Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri Eğitim Araştırmada Skandal İddia

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümüne gelen hastaların kasıtlı olarak özel bir diyaliz merkezine yönlendirildiği iddiaları ortalığı karıştırdı.

Kayseri Eğitim Araştırmada Skandal İddia

Böbrek hastası olanların diyaliz için gittiği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümünde tedavilerinin yapılmadığı ve kapasite yetersizliği bahane gösterilerek hep aynı özel diyaliz merkezine gönderildiği iddia ediliyor. Kamu personeli olmayan kişilerin diyaliz bölümünde hasta simsarlığı yaptığı belirtilirken, son bir yılda bu bölümden çıkan hastaların hangi sağlık kuruluşuna gönderildiğinin araştırılması istendi. Hasta yakınlarının şikâyetleri ayyuka çıkarken, hastaların görülmeden rapor yazıldığı ve başka özel diyaliz merkezlerinden gelen hastalarında sadece bir merkeze yönlendirilmeye çalışıldığı iddialar arasında.

Hasta yakınlarının Sağlık Müdürlüğüne bu konuyla ilgili şikâyette bulunduğu öğrenilirken, Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin konuyla ilgili tutumunun ne olacağı merak konusu oldu. (Kayseri Gündem)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nabi ozan 5 yıl önce

Aynı duruma bende düştum bu kadar şikayetten sonrami birilerini n cebi dolduktan sonrami birileri öldüktwn sonrami ayıkacagız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ahmet erkek 5 yıl önce

bu haberi yapıp gündeme getirdiğiniz ve doğruları yayınladığınız için tşk ederim...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
He 5 yıl önce

Gaste ne zaman ayıkacanı söyler gardaş

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
rezil 5 yıl önce

fakülte tam bir rezillik zaten doç.dr lar yukarıda otursunlar aşağıda ki hastalar ne yaparsa yapsın kimsenin tam olarak derdine derman olmuyorlar zaten...

Cevapla
Beğenmedim! (0)