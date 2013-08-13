Kayseri Eğitim Araştırmada Skandal İddia

Böbrek hastası olanların diyaliz için gittiği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümünde tedavilerinin yapılmadığı ve kapasite yetersizliği bahane gösterilerek hep aynı özel diyaliz merkezine gönderildiği iddia ediliyor. Kamu personeli olmayan kişilerin diyaliz bölümünde hasta simsarlığı yaptığı belirtilirken, son bir yılda bu bölümden çıkan hastaların hangi sağlık kuruluşuna gönderildiğinin araştırılması istendi. Hasta yakınlarının şikâyetleri ayyuka çıkarken, hastaların görülmeden rapor yazıldığı ve başka özel diyaliz merkezlerinden gelen hastalarında sadece bir merkeze yönlendirilmeye çalışıldığı iddialar arasında.

Hasta yakınlarının Sağlık Müdürlüğüne bu konuyla ilgili şikâyette bulunduğu öğrenilirken, Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin konuyla ilgili tutumunun ne olacağı merak konusu oldu. (Kayseri Gündem)