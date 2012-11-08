Kayseri Sağlık Müdürü Organlarını Bağışladı

Prof. Dr. Yılmaz, Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde organ bağışı için açılan stantta yaptığı konuşmada, Türkiye'de organ naklinin önündeki en büyük engelin yeterli organ temin edilememesi olduğunu söyledi.



Her geçen gün organ naklinde başarılı çalışmalara imza atıldığını belirten Yılmaz, organ nakli ameliyatlarının sayısında da artış yaşandığını dile getirdi.



"Sağlık Bakanlığı'ndan eskiden olmadığı kadar destek var ancak organ bağışı yok" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:



"Beyin ölümü gerçekleşen 4 hastadan sadece 1'i organ bağışını kabul ediyor. Kadavradan nakil yüzde 20 oranında. Ülkemizde yapılan organ nakillerinin yüzde 80'i canlı vericilerden yapılıyor, ölülerimize dirilerimizden daha çok önem veriyoruz. Böbrek naklinin yüzde 80'i, karaciğer naklinin ise yüzde 60'ı canlı vericiden gerçekleştiriliyor. Avrupa'ya kıyasla organ bağışında çok gerilerdeyiz. ABD, Kanada gibi ülkelerde organ nakilleri büyük oranda kadavradan yapılıyor."



İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya ise organ bağışına teşvik etmek amacıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.



Tedavi gören pek çok hastanın organ beklerken hayatını kaybettiğine dikkati çeken Öksüzkaya, şöyle devam etti:



"Milyon nüfus başına düşen kadavra verici sayısı AB ülkelerinde ortalama 19,6 iken ülkemizde 4,6. Organ yetmezlikleri hastaların yaşam kalitesine, süresine ve iş gücünde ağır kayıplara neden oluyor. Organ bağışındaki yetersizlik önemli bir sağlık sorunu olarak ülke gündemindeki yerini koruyor. Kayseri'de kayıtlara göre 569'u böbrek ve 11'i karaciğer olmak üzere 580 hasta organ nakli bekliyor. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı organ bağışı yapmaya davet ediyoruz."



Kayseri Sağlık Müdürü Öksüzkaya ile gazeteciler daha sonra organlarını bağışladı.

