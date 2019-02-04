Kayseri Şehir Hastanesinde EUS yöntemi kullanılmaya başlandı

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Doğan ve Doç. Dr. Nuh Mehmet Büyükberber tarafından yapılan EUS yöntemini uygulamalı olarak anlatan Doç. Dr. Serkan Doğan; “Hastanemize başvuran 60 yaşındaki Metin Çekiç isimli hastamızın pankreasında nedeni belli olmayan 5 cm çapında kitleden endoskopi ile biyopsi alacağız. Endoskopi ile mideye girerek endoskopun ucunda bulunan prop vasıtasıyla da pankreası göreceğiz. Daha sonra Endoskopun içinden çıkan bir iğne ile mideyi delerek pankreastaki kitlenin içerisine girip oradan doku tanısı alacağız. Aldığımız doku tanısının sonucuna göre de hastamız tedavi alacak. Böylece parçamızı kesi yarası açmadan kanama ve bağırsak delinme riski daha az olan endoskopik ultrasonla (EUS) mideye girerek alıyoruz” dedi.

