Kayseri Şehir Hastanesinden Sağlık Turizmi Atağı

Kayseri’de sağlık turizmini canlandırmak adına son teknolojik cihazları, otel konforunda odaları, konusunda uzman doktorları, uygun tedavi ücretleri ve üst segmentte verdiği sağlık hizmetleri ile bölgenin sağlıkta cazibe merkezi olan Kayseri Şehir Hastanesi de pastadan üzerine düşen payı almak için harekete geçti.



Sağlık turizmi konusunda gerekli çalışmaları tamamlayan Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığına yaptığı başvurunun ardından “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almaya hak kazandı. Yetki belgesinin alınması ile uluslararası aracı kuruluşlarından Global Turizm Sağlık Eğitim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Kayseri Şehir Hastanesi, yurt dışından gelecek hastalarını beklemeye başladı.



Sağlık Turizmi protokolü konusunda açıklamalarda bulunan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mustafa Arık: “Hastanemiz son derece modern ileri düzeyde teknoloji, tetkiklerin ve tedavi seçeneklerinin sunulduğu bir hastane. Kayseri şehri turizm açısından zaten çok popüler, tarihi olan bir şehir. Selçuklular olsun Roma'ya kadar dayanan hatta evveline giden bir tarihi var. Dünyanın her tarafından turistler zaten Kayseri’yi görmeye geliyor. Biz ayrıca sağlık için de şehrimize gelinmesini istiyoruz. Bu hastanemizin imkânlarından bütün dünya faydalanabilsin istiyoruz. Sağlık bakanlığımızın yayınladığı Genelgeye göre sağlık turizmi ile ilgilenen birimlerin yani turizm şirketleri olsun hastaneler olsun sağlık turizmi belgesi alması gerekiyor. Biz bu belgeyi aldık. Geçtiğimiz günlerde de Global Turizm ile sağlık turizm antlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Sözleşme imzaladığımız Global Turizm Türkiye'de sağlık turizmi yetki belgesi almış bir kaç şirketten bir tanesi. Hem Avrupa'da olsun hem Arap ülkelerinde olsun ofisleri bol bir şirket. Oralardan hemşehrimizi tanıtmak istiyoruz hem de hastaların buraya gelmesini istiyoruz. Öncelikle Avrupa başta olmak üzere, gurbetçilerimiz dahil gelebilmelerini planlıyoruz. Yalnız şunu göz önünde bulundurmak lazım. Verdiğimiz hizmet gerçekten çok üst düzey bir hizmet. VİP odalarımız, suit odalarımız olsun hastanemizde çok ileri düzeyde otelcilik hizmeti sağlayabilmekteyiz. Hem uyguladığımız tıbbi tedaviler düşünüldüğünde bakanlığımızın uyguladığı tarife gerçekten çok uygun. Sağlık turizmi olarak, yurtdışından gelen turistler için özel bir servis oluşturuyoruz. Hem İl Sağlık Müdürlüğümüzün hem Erciyes Üniversitesi'nin ortak katılımıyla Hemşirelerimize İngilizce kursu başlattık. Yatan hasta servislerinde istedikleri dilde yani gerekli olan dilde hizmet verebilecek personelimiz olsun istedik. İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik, Anadolu Sağlık Turizmi Derneği, ilimizin sağlık turizminin cazibe merkezi hatta başkenti olma yolunda yoğun bir şekilde gayret sarf ediyor. Evinizden uzak sağlığınıza yakın diyorum” ifadelerini kullandı.

