Kayseri Tabip Odası seçimleri yapıldı

Tabip Odasında yapılan seçimlerde yeni yönetim, denetim, onur kurulları ile üst kurul delegeleri belirlendi.

Yeni Başkan Mehmet İlhan Şahin, kendisini seçen tüm üyelere teşekkür ederek, “ Zor ama önemli bir görevi devraldık. Yönetim Kuruluna yeni seçilen arkadaşlarımızla birlikte üyelerimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz “ dedi. Görev süresi dolan Prof. Dr. Hüseyin Per’de 4 yıl boyunca bir çok çalışmaya imza attık. Şimdi bayrağı devrettiğimiz arkadaşlarda Kayseri Tabip Odasını daha da ilerilere taşımak için çalışacaklardır” diye konuştu.

