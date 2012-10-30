Kayseri'de 100 Kişiden 4'ü Talasemi Taşıyıcısı

Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, “23 yıldır Talasemi hastalığının mücadelesini veriyorum. Bu işe geçmemin tek sebebi de 23 yaşında Talasemi hastası olan bir kızım var. Biliyorsunuz Talasemi hastalığı doğuştan başlar ve genetik bir kan hastalığıdır. Tam 23 yıl bunun mücadelesini verdim. Allah' çok şükür Talasemi hastalığıyla ilgili çok yol kat ettik. Bundan sonra yapacağımız mücadelede de sizlerin desteğini bekliyoruz.” diye konuştu.

Kayseri'de 100 kişiden 4'ünün Talasemi taşıyıcısı olduğunu belirten Başdemir, “İki Talasemi geni taşıyan çiftin evliliğiyle bu testle ortaya çıkıyor. Önlenebilir bir hastalık ama Türkiye'de sadece 33 ilde zorunlu evlilik öncesi test yaptırılıyor. Bizim istediğimiz bütün illerde bu testin yapılıp evlilik öncesi bu hastalığın önüne geçilsin. Talasemi hastaları her ay sürekli kan alıyorlar ve her gün 12 saat cihaza bağlanmaları gerek. Günde 7 değişik ilaçları var. Devlete çok yüksek maliyetli bir hastalık tipi. Bizim derneğimizin amacı da, okullarda bununla ilgili konferans verip herkesi bilgilendirmek.” ifadelerini kullandı.

Vali Şerif Yılmaz ise, “Türkiye'de maalesef hala değişik türde hastalıklar var. Talasemi önlenebilir hastalık olmasına rağmen, zaman zaman kurallara riayet edilmediğinden gerçekleşiyor. Tabi Sivil Toplum Kuruluşunun bunu gündeme getirmesi gerçekten çok anlamlı. Bazı hususları siz ne kadar söyleseniz de, yaşayan insanların bire bir söylemesi, aktarması daha etkili olur. Biz de, bu tür konularda uzman arkadaşlarla beraber kesinlikle yanınızdayız.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şerif Yılmaz kendisini ziyarete gelen bir talasemi hastası bir çocuğa oyuncak araba hediye etti.