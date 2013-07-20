Kayseri'de 300 Lösemi Hastası Yardım Bekliyor

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) verilerine göre Kayseri’de çoğunluğu çocuk 3 yüz lösemi hastası bulunuyor. Tanı konma evresinden itibaren lösemi hastalarına ve ailelerine her türlü desteği ve yardımı yapan LÖSEV ramazan ayı içersinde vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını bekliyor.

İlk kez 1998 yılında kurulan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 14 bin aileye destek oluyor. Hastalığın tanı evresinden itibaren hemşire ve doktorların raporları doğrultusunda kayıtları alınan hastalara ilk etapta 5 bin liraya kadar nakdi destek sağlanıyor. Sonraki evrelerde hastalar takip edilerek hasta ve hasta ailelerine gıda, giyim ve ilaç yardımında bulunuluyor. Tamamen hayırsever duyarlı vatandaşların desteğiyle ayakta duran LÖSEV, üniversite öğrencilerine karşılıksız burslar, evlenme çağına gelen hastalarına da çeyiz ve maddi yardım desteğinde bulunuyor. Tedavi nedeniyle yaşadıkları şehirden ayrılarak Ankara’ya gelmek zorunda kalan hasta ve ailelerine sıkıntı yaşamamaları için birde köy kuruldu. Kurulan konaklama köyünde ailelerin bütün giderleri LÖSEV tarafından karşılanıyor. Bununla birlikte içerisinde hastane, okul, konaklama ve rehabilitasyon merkezinin bulunduğu büyük bir tesisin yapımı devam ediyor.

LÖSEV Sosyologu Zeynep Sarı, 3 yüz gibi bir hasta sayısının Kayseri için hiçte az olmadığının altını çizerek ‘ Kanser hastalığı her geçen gün artarak çoğalıyor. Biz istiyoruz ki tüm vatandaşlarımız LÖSEV’i ve çalışmalarını bir birine anlatsın. Hep birlikte bir dayanışma içerisinde yardımlarımız herkese bütün hastalara ulaşsın çabası içerisindeyiz’ ifadelerinde bulunuyor.

Bir liranın bile bizim için çok büyük önemi var diyen Halkla İlişkiler Uzmanı Mine Yergök ise Bu hastalığın pençesine düşmüş çocuk ve insanlarımıza daha fazla yardımcı olabilmek için herkesin elinden gelen yardım ve çabayı göstermesi gerektiğinin ve hayır ayı olan ramazan ayı içerisinde daha duyarlı olunması gerektiğinin altını çiziyor. Yergök, destekte bulunmak isteyen vatandaşların kuru gıda, giyim, kırtasiye, oyuncak ve nakit her türlü yardımda bulunabileceklerini belirtiyor.

LÖSEV Kayserili hastalarına destek ve yardım için 2 Ağustos da bir iftar gecesi düzenleyecek. Ayrıca Yardım ve bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar tüm bankalardan LÖSEV adına ve telefon yoluyla yardımlarını ulaştıra bilirler.

Haber - Foto : Mesut DAVARCI