Kayseri'de Dikilemeyen Parmak Sivas'ta Dikildi

Kayseri'ye bağlı Akkışla ilçesinde ikamet eden eski belediye başkanlarından Turan Akşit'in (55), odun keserken sol el baş parmağının kopması üzerine, 112 Acil Servis ile Kayseri'ye götürüldü. Devlet Hastanesi'nden Erciyes Üniversitesi'ne sevk edilen Akşit'in yarasına bakan doktorlar, bir operasyon yapamayacaklarını, il dışına göndereceklerini söyledi.



Doktorlar, Ankara başta olmak üzere bazı illere hastanın kopan parmağının dikilip dikilmeyeceğini sordu, bu iller hastanede yer olmadığını belirtti. Bunun üzerine sistemden hastanın durumunu gören Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisi, hastanın Sivas'a getirilmesini istedi. Bunun üzerine ambulansla Sivas'a gelen Turan Akşit'in parmağı, Doç. Dr. Hayati Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından, 4 saatlik operasyonun ardından yerine dikildi.



Turan Akşit, Kayseri Devlet Hastanesi'nden Erciyes Üniversitesi'ne sevk edildiğini, bu geçen zamanda oldukça fazla kan kaybettiğini belirterek, doktorların müdahale edemeyeceklerini, il dışına gönderecekleri cevabını verdiğini anlattı. Doktorlar; Ankara, Konya, Mersin, Adana gibi illere durumu anlatması üzerine, yer olmadığını söylediklerini aktaran Akşit, Cumhuriyet Üniversitesi'nden Hayati Öztürk'ün 'operasyonu yaparız' dediğini dile getirdi.



Sevk konusunda da eleştiride bulunan Turan Akşit, hava ambulansla sevk için olur alındığını ancak karayoluyla Sivas'a gönderildiğini, bu arada zaman kaybı olduğunu ve ancak 8 saat sonra kopan parmağa müdahale edilebildiğini savundu.



"KAYSERİ'DE 4 ÜNİVERSİTE OLSA NE YAZAR"



Kayseri'nin, 4 tane üniversitemiz var diye övündüğünü belirten Akşit, sözlerini şöyle tamamladı: "Ufacık bir şeye müdahale edemiyorlarsa, 4 değil 10 üniversite olsa ne yazar. O çektiğim acıları ben biliyorum. 4 saati aşkın Erciyes Üniversitesi'nde beklettiler, sonra bizden çıktı dediler, o zaman Sağlık Bakanlığı ne iş yapar. Koskoca Türkiye'de benim kopan parmağımı dikilecek bir yer bulunamıyorsa birşey demiyorum."



"HASTANEMİZİN BAŞARISI"



Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ferhan Candan da Kayseri'den hastanelerine sevk edilen hastanın kopan parmağının ortopedi servisinde başarıyla dikildiğini belirterek, "Aynı zamanda Sivas'ta hastaların il dışına sevk edildiği şeklinde bir kanı vardı. Bu operasyonla, hastanemizin başarısı ortaya çıktı. Bundan sonra da diğer birimlerimizle de ilklere imza atmak için yoğun bir çabamız olacaktır." dedi.

