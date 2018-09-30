Kayseri’de İlk Defa Hastanın Korneası Kullanılarak Kornea Tamiri Yapıldı

Kayseri’de Mayagöz Hastanesi'nde hastanın kendi korneası kullanılarak kornea tamiri yapıldı. Op. Dr. Sait Nafiz Mutlu’nun gerçekleştirdiği ameliyatta, yüzde 5 oranında gören hastanın görme oranı yüzde 50’ye çıkarıldı.



Ameliyat hakkında bilgiler veren Op. Dr. Sait Nafiz Mutlu, “Yaptığımız ameliyat hastanın kendi korneasını kullanarak korneanın tamiri. Bu ameliyatta hastanın gözündeki kornea tabakasında bir yara yeri vardı. Merkezde olduğu için görmesini bozuyordu. Biz o yara yerini kendi korneasını 180 derece döndürerek görmesini engelleyen dokuyu görme hattının dışına aldık, şeffaf dokuyu da görme hattının merkezine yerleştirdik. Böylece hastanın kornea beklemesi, doku reddi gibi ilave kötülüklerden korunmasını sağlamış olduk. Hastanın hem uzun süreli kornea nakli bekleme ihtiyacı kalmamış oldu hem de yapılan kornea naklinde doku reddi gibi ihtimalleri ortadan kaldırmış olduk. Hastanın görmesi ameliyat öncesi yüzde 5’ti, ameliyattan sonra yaklaşık yüzde 50’ye ulaştı. Muhtemelen zamanla bu daha da artacaktır” şeklinde konuştu.



Bu tür ameliyatların kornea bulunmadan yapılamayacağını kaydeden Mutlu, “Bu tarz ameliyatlar normalde kornea bulunmadan yapılamaz. Bunun için de Kayseri’de göz bankası yok. O nedenle Kayseri’de kornea bulundukça yapılabilecek bir ameliyat olduğu için yapılmıyor. Ankara, İstanbul’a gitmek zorunda kalıyorlar. Bu sıra 6 ayı buluyor. Orada bakanlığın verdiği sıraya göre hastalar çağrılıyor, ameliyatlarını oluyorlar. Kayseri’de eğer hastanın kendi korneası bu iş için uygunsa bu sırayı beklemeye ihtiyaç kalmamış oluyor” şeklinde konuştu.

