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Kayseri’de Koronavirüs’te son durum

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığı Türkiye genelinde gün geçtikçe iyiye gidiyor. Kayseri’de ise durum aşağıdaki gibi.

Kayseri’de Koronavirüs’te son durum

Kayseri Gündem Gazetesi olarak aldığımız son durum bilgilerine göre Kayseri’de 4 bin 100 civarında Covid-19 hastalığından iyileşerek taburcu edilen hasta var.

Şu an Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Koronavirüs kaynaklı solunum cihazına bağlı durumda 9 hasta bulunuyor.

Mevcut yatan ve tedavi gören hasta sayısı ise 315

Koronavirüs kaynaklı ve şüpheli durumda vefat eden hasta sayısının 165 olduğu öğrenildi.

Kayseri’de yapılan testlerde pozitif çıkan hasta sayısı ise 1369. Yetkililer, vatandaşlardan tedbirleri elden bırakmadan Sağlık Bakanlığının açıkladığı koruna yollarına mutlaka riayet edilmesi çağrısını yinelediler.
 

Haber Merkezi

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