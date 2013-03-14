Kayseri'de Sağlık Skandalı

İddiaya göre, Fizik Tedavi için özel bir hastaneye giden hasta, doktor ya da sağlık memurunun yapması gereken tedaviyi temizlik görevlisinin yaptığını bu yüzden vücudunda yanıklar oluştuğunu söyleyerek Sağlık Müdürlüğüne şikâyette bulundu.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de yaptığı soruşturmada hastanın iddialarının doğru olduğu yönünde görüş bildirerek, özel hastane hakkında 10 gün kapatma cezası verdiği öğrenildi. Ancak daha sonra hastanın şikâyetinden vazgeçtiği öğrenilirken, Sağlık Müdürlüğünün ise ceza konusunda ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Daha öncede bir özel hastanede çalışan bir işçinin ameliyata girmesi gündeme gelmiş ve Kayseri sağlık sektörü, Türkiye gündemine oturmuştu.

