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Kayseri'de Sağlık Skandalı

Kayseri’de özel bir hastanede tedavi olan bir hasta kendisine yetkisiz kişiler tarafından yapılan uygulama nedeniyle vücudunda yanıklar oluştuğunu iddia ederek şikâyetçi oldu.

Kayseri'de Sağlık Skandalı
İddiaya göre, Fizik Tedavi için özel bir hastaneye giden hasta, doktor ya da sağlık memurunun yapması gereken tedaviyi temizlik görevlisinin yaptığını bu yüzden vücudunda yanıklar oluştuğunu söyleyerek Sağlık Müdürlüğüne şikâyette bulundu.
Kayseri Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de yaptığı soruşturmada hastanın iddialarının doğru olduğu yönünde görüş bildirerek, özel hastane hakkında 10 gün kapatma cezası verdiği öğrenildi. Ancak daha sonra hastanın şikâyetinden vazgeçtiği öğrenilirken, Sağlık Müdürlüğünün ise ceza konusunda ısrarcı olduğu ifade ediliyor.
Daha öncede bir özel hastanede çalışan bir işçinin ameliyata girmesi gündeme gelmiş ve Kayseri sağlık sektörü, Türkiye gündemine oturmuştu.
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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

siz haberi hastane ismini vererek haber yapamazsaanız daha çok skandallar yaşanır.

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kayseri 5 yıl önce

kayseri de bir çok özel fizik hastanesi var şuan bütün bu hastanelerden tedirgin oldum bence hastane ismini yazarsanız daha sağlıklı olur

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mehmet 5 yıl önce

Hastane ismini paylaşabilirmisiniz?

Keşke bu hastane sahipleri hastane değil de avm,dükkan vs. açsaydı.Sağlık gibi kamu hizmetinin ağırlıklı olması gereken bir sektör allanıp pullanan sağlıkta dönüşüm projesiyle git gide özelleştiriliyor ve sonuçta ekonomik kaygılar güden hastane sahipleri maalesef kar için her şeyi yapıyor

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habib tokaç 5 yıl önce

bizden isim itiyorsunuz neden hastane ismi yazmıyorsunuz haberi doğru olarak verinde başkalarıda yanmasın orasıda kendisine çeki düzen versin türkiyede en ucuz insan sağlığı olmamalı.?/?????

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emre 5 yıl önce

hakkaten ya hangi hastane burası.

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Erkan YILDIRIM 5 yıl önce

Bu skandal olan hastanenin adı ÖZELAVRUPA HASTANESİDİR. Googleye : Kayseride Sağlık Skandalı yazarsanız fox tv haberin izleyin mobilyacı elektrikçiler ameliyata girerek cerrahi müdehaleye katılıyor. Bu son haberin sonunda Kayseri Sağlık Sektörü Türkiyenin gündemi oturdu diyor olayı bağlayabilirsiniz. Kısacası Skandal Özel Avrupa Hastanesidir herkeze Saygılar

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Erkan YILDIRIM 4 yıl önce

çekirge bir sıçrar ikinciye 10 gün kapatma cezası alır üçüncüye ise hastane ruhsatını kaptırır ibretlik olur avrupa hastanesi

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Yusuf nalsa 4 yıl önce

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