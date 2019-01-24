Kayseri’de Sigara Bırakma Polikliniği sayısı 5’e yükseldi

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü Tütünle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Osman Demir, amaçlarının vatandaşlara en iyi hizmette bulunmak olduğunu söyledi. Demir, “Bizim; Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi, Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi, Talas Miraboğlu Sağlıklı Hayat Merkezi ve İldem Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmet vermekte olan 5 adet sigara bıraktırma polikliniğimiz mevcuttur. Bu Polikliniklerimizde hekimlerimiz aracılıyla sigara bırakma konusunda ücretsiz muayene olma imkânı sağlanmaktadır” diye konuştu.



Sigara Bırakma Polikliniklerine geçen yıl toplam 9 bin 123 hastanın başvurduğunu belirten Demir, “bu hastalardan 9 bin 7 tanesi ilaç tedavisine başlamıştır. 116 hastamız ise sadece danışmanlık hizmetinden faydalanmıştır” dedi.



Mart ayında ücretsiz ilaç dağıtımı yapılacak

2019 yılının Mart ayında ücretsiz ilaç dağıtımlarının bağlayacağını kaydeden Demir, “İlimizde gerçekleştirilen eğitim sigara bırakma polikliniği ile alakalı hizmet ağımıza ciddi bir katkı sağladı. Çalışmalarımız gün geçtikçe artarak devam edecektir. Bu yıl yine bakanlık tarafından mart ayı itibariyle ücretsiz ilaç dağıtımlarımız başlayacak olup sigara bırakmak isteyen ve bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz, Üniversitemiz ve Şehir Hastanemizde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerimize müracaat etmelerini bekliyor, sağlıklı günler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

