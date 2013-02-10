Kayseri'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendiler

Alınan bilgilere göre, Danışmentgazi Mahallesi'nden 3 Osmanlı ve Hürriyet Mahalleleri'nden 2'şer kişi, Beşparmak Mahallesi'nden de 1 kişi ile Yozgat'tan 1 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlenerek Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Gazdan zehirlenen 9 kişi, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Yetkililer vatandaşların, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar karşısında dikkatli olmalarını istediler. (iha)

