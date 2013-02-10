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Kayseri'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendiler

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Kayseri'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendiler
Alınan bilgilere göre, Danışmentgazi Mahallesi'nden 3 Osmanlı ve Hürriyet Mahalleleri'nden 2'şer kişi, Beşparmak Mahallesi'nden de 1 kişi ile Yozgat'tan 1 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlenerek Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Gazdan zehirlenen 9 kişi, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Yetkililer vatandaşların, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar karşısında dikkatli olmalarını istediler. (iha)
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