Kayseri'nin Yüzde 4'ü Lösemi Hastası

Kayseri Talasemi ve Lösemiler Derneği Kayseri Şube Başkanı Faruk Demirbaş, bu konferansla amaçlarının öğrencileri lösemi konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi. Löseminin bir kan hastalığı olduğuna dikkat çeken Demirbaş, Türkiye’de 5 bin kişinin, Kayseri’nin ise yüzde 4’ünün lösemi hastası olduğunu ifade etti.

Demirbaş, lösemi hastalarının yaşadığı sıkıntılarla ilgili şunları söyledi:

“Lösemi hastaları günde 7 çeşit ilaç, ayda bir taze kan almalı, 5 günde bir en az 12 saat cihaza bağlı kalmalıdır. Bu genlerden kaynaklı bir hastalıktır. Genleri taşıyan iki kişinin evliliğiile çocuklarına bulaşır, doğuştan olan bir hastalık değildir. Hastalığın tek çaresi de ilik naklidir.”

Kızının lösemi hastalığından dolayı kendisini bu mücadelenin içinde bulduğunu belirten Demirbaş, “Bu hastalığın Devlete maddi ve manavı bir çok kaybı var. Oysa bu hastalık önceden yapılan testlerle öğrenilebilirse hem bu kayıplardan kurtulunulur, hem de önlem alınabilir.” dedi.

Demir Karamancı Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Efe ise, “Bu hastalık sadece ismen bilinen bir hastalık bizde öğrencilerimizin bu konuda bilinçlendirilmesini istedik, bu konu ile ciddi anlamda Kayseri de uğraşan tek Dernek Talasemi ve Lösemiler Derneği’dir . Bizim amacımız öğrencilerimizin gelecekte duyarlı birer birey olmalarına yardımcı olmaktır. Umarım konferans öğrencilerimiz için faydalı olmuştur.” ifadelerini kullandı.