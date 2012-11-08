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Kayseri'nin Yüzde 4'ü Lösemi Hastası

Kayseri Talasemi Ve Lösemi Hastalığı Derneği Lösemiler Haftası münasebetiyle Demir Karamancı Anadolu Lisesi’nde öğrencilere talasemi ve lösemi hastalığı hakkında bilgilendirme konferansı düzenledi. Dernek Başkanı Faruk Başdemir, Kayseri’nin yüzde 4’ünün lösemi hastası olduğunu söyledi.

Kayseri'nin Yüzde 4'ü Lösemi Hastası
Kayseri Talasemi ve Lösemiler Derneği Kayseri Şube Başkanı Faruk Demirbaş, bu konferansla amaçlarının öğrencileri lösemi konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi. Löseminin bir kan hastalığı olduğuna dikkat çeken Demirbaş, Türkiye’de 5 bin kişinin, Kayseri’nin ise yüzde 4’ünün lösemi hastası olduğunu ifade etti.
Demirbaş, lösemi hastalarının yaşadığı sıkıntılarla ilgili şunları söyledi:
“Lösemi hastaları günde 7 çeşit ilaç, ayda bir taze kan almalı, 5 günde bir en az 12 saat cihaza bağlı kalmalıdır. Bu genlerden kaynaklı bir hastalıktır. Genleri taşıyan iki kişinin evliliğiile çocuklarına bulaşır, doğuştan olan bir hastalık değildir. Hastalığın tek çaresi de ilik naklidir.”
Kızının lösemi hastalığından dolayı kendisini bu mücadelenin içinde bulduğunu belirten Demirbaş, “Bu hastalığın Devlete maddi ve manavı bir çok kaybı var. Oysa bu hastalık önceden yapılan testlerle öğrenilebilirse hem bu kayıplardan kurtulunulur, hem de önlem alınabilir.” dedi.
Demir Karamancı Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Efe ise, “Bu hastalık sadece ismen bilinen bir hastalık bizde öğrencilerimizin bu konuda bilinçlendirilmesini istedik, bu konu ile ciddi anlamda Kayseri de uğraşan tek Dernek Talasemi ve Lösemiler Derneği’dir . Bizim amacımız öğrencilerimizin gelecekte duyarlı birer birey olmalarına yardımcı olmaktır. Umarım konferans öğrencilerimiz için faydalı olmuştur.” ifadelerini kullandı.
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MUAMMER 5 yıl önce

herhalde bi̇nde 4 tür.

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