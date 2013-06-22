Kemikleri Çürüyen Annenin Çaresizliği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde yatağa mahkum bir hayat süren 40 yaşındaki Meryem Işık, hastalığının tam tanısının konulmadığını belirterek, ''Sadece kemiklerimin çürüdüğünü söylüyorlar. Şu anda kalça kemiklerim iki taraflı olarak alınmış durumda. Alınan kemiklerin yerine protez takıldı. Kollarımda da aynı şekilde kemiklerde çürüme var. Kollarımdaki kemiklerin de alınıp protez takılması gerekiyor ama yaşım küçük olduğu için yapmak istemiyorlar. Ağrılarım çok şiddetli, durmak bilmiyor. Sürekli morfin almak ihtiyacı hissediyorum. Morfinin dozu bayağı arttı. Doktorlar, fazla ilaç almamı da istemiyorlar, bağımlı olurum diye'' şeklinde konuştu.



"TAKILMASI GEREKEN CİHAZI DEVLET KARŞILAMIYOR"

Kalça kemikleri alınarak yerine protez takıldığını bildiren Meryem Işık, ''Şifa bulmam için protez takılmıştı ancak kemiklerimdeki çürüme devam ettiği için, takılan protezler şifa vermek yerine, daha da ızdırap verir hale geldi. Şimdi, 'Cihaz takalım' diyorlar ancak cihazı devlet karşılamıyor. İhaleye giremediklerini, girseler bile alamadıklarını söylediler. Ankara'ya gidip o cihazı kendim alıp taktırmam gerekiyor ama gücüm yetmediği için gidemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Ayağa kalkıp yürümek istediği zaman bacaklarında ve belinde çok şiddetli ağrılar hissettiğini belirten Meryem Işık, hastalığının tedavisi ya da gerilemesi için hiçbir tedavi olmadığını, bunun için bir ilaç kullanmadığını ifade ederek, ''Sadece ağrılarımın dinmesi için uğraşıyorlar. Çürüyen yeri alıp protez takmayı düşünüyorlar. Ağrı kesicilerden başka hiçbir ilaç kullanmadım. Bacaklarıma takılan cihaz (protez) omur iliğimi de zedeledi, çürüttü. Şimdi boynumu tutamıyorum, çok ağrı yapıyor. Ağrılarımın dinmesi ve eğer mümkünse tedavimin yapılması için cihaz takılması gerektiği söyleniyor. Maddi durumum yok ki, cihaza gücüm yetmiyor'' diye konuştu.



HASTALIK BİR YANDA, EVLAT HASRETİ BİR YANDA

Kemikleri çürüdüğü için 5 yıldır yatağa mahkum bir hayat süren anne Meryem Işık, biri 10 diğeri 13 yaşında 2 oğlunu 2 yıl önce Yetiştirme yurduna verdiğini belirterek, ''Maddi durumum iyi olsaydı çocuklarıma bir bakıcı tutar, evimde onlara da bakabilirdim ancak şimdi benim kendime hayrım yok ki, çocuklara nasıl bakayım?'' ifadelerini kullandı.

"Hastalığım, çocuklarıma bakmama da engel'' diyen acılı anne Meryem Işık, ''Çocuklarımın hasretliği, hastalığımı bastırıyor. 5 senedir çocuklarımı hatırladıkça ya da ağrılarım arttıkça sabır diliyorum. Uyumadığım çok geceler oldu ama Rabbime çok şükür şimdiye kadar isyan etmedim, bundan sonra da etmem inşallah'' dedi.

Eşinin de yüksek tansiyon hastası olduğunu ve beyin damarlarında tıkanma meydana geldiğini söyleyen Meryem Işık, ''Eşim Sefer Işık da sağlık sorunları nedeniyle sürekli bir işte çalışamıyor. Kendini iyi hissettiği zamanlarda çağırırlarsa lokantalarda bulaşık yıkıyor, temizlik yapıyor. Allah razı olsun, komşularımız gelip gidiyorlar, bakıyorlar'' diye konuştu.

Meryem Işık'ın komşusu Zeynep Şahin de (55) ''Meryem hanıma 3 senedir bakıyoruz, haline çok üzülüyoruz. Yatağından kalkamaz, gezemez, çok sancılı. Allah buna bir çare kapısı, rızık kapısı açsın. Hayırseverler yardım etsin. Gerçekten eşi de Meryem hanım da çok iyi insanlar ama çok da mağdurlar. Cihaz takılırsa hiç olmazsa evinde yatar kalkar, ayağa kalkıp yürüyebilir'' dedi. (iha)

