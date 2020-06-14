Keneye elle müdahale etmeyin Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan kenelerle ilgili konuşan Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Ağız yapısı testereye benzediği için, kenelere el ile müdahale etmek daha büyük sonuçlar doğurabilir” dedi.

14 Haziran 2020 Pazar 13:44