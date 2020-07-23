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“Kesik ve kopmalarda ilk 4 saat çok önemli”

Özellikle sanayi şehirlerinde sıklıkla karşılaşılan iş kazaları kaynaklı yaralanmalara olabildiğince erken müdahale edilmesi büyük önem arz ediyor. Op. Dr. Emre Yurdakul, iş kazaları ve ilk müdahaleler hakkında açıklamalar yaptı.

“Kesik ve kopmalarda ilk 4 saat çok önemli”

Kayseri’de mikrocerrahi, ortopedi ve sporcu sağlığı alanlarında hizmet veren Op. Dr. Emre Yurdakul, sanayiye ve tarıma yönelik yoğun istihdamın sağlandığı bölgelerde iş kazalarına sıklıkla rastlandığına dikkat çekti.



Yaşanılan bir iş kazası sonrasında yaralının zaman kaybetmeden bir mikrocerrahi uzmanına ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Emre Yurdakul, “Dolaşımın yeniden sağlanması noktasında ilk dört saat çok önemli, bu çerçevede Kayseri’ye yakın mesafede bulunan bütün illerden ve ilçelerinden iş kazası vakaları alıyoruz, erken müdahale sayesinde de yaralının sağlığına kavuşmasını hızlandırıyoruz” şeklinde konuştu.




Son bir yılda sadece kendi mikrocerrahi ekipleri tarafından; iş, tarım ve trafik kazalarına yönelik 300’den fazla kesik ve kopmalara müdahale edildiğini vurgulayan Yurdakul, “Mikrocerrahi yöntem sayesinde tedavi edilecek alanı yirmi kat daha büyüterek donanımlı bir ekiple ve modern ekipmanlarla çok hassas müdahaleler yapıyoruz, başarıyla gerçekleşen ameliyat sonrasında da fizyoterapi uygulamasına geçiyoruz, fizyoterapi uzmanlarımız, en üst seviyede bilimsel teknikler kullanarak hastamızın sağlığına kavuşma süresini en kısa zamana indiriyor, birçok hastamız eski reflekslerini yeniden kazanıyor” dedi.


 

Haber Merkezi

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