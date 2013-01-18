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Kışın Bol Su Tüketin

Dahiliye Uzmanı Mesut Polat, vücudun mikroplarla savaşmasını kolaylaştırmak adına kışın bol su içilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kışın Bol Su Tüketin
Nezle, grip, bronşit gibi hastalıkların kış aylarında daha sık görüldüğünü ve mutlaka grip aşısı yaptırmak gerektiğini belirten Polat, “Mikroplar daha çok ağızdan ağza, tokalaşmakla veya yakın temasla geçer. Kış günlerinde grip olmamak için grip aşısı çok faydalı. Özellikle kronik hastalığı olanlar mutlaka grip aşısı olmalı. Kronik bronşit, şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı, böbrek yetersizliği olanların grip aşısı olmalarını özellikle öneriyorum. Çocukların ve yaşlıların mutlaka aşı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Gripten korunmak için vücut direncini artırmak gerektiğini, bunun için de beslenmenin önemli olduğunu söyleyen Polat, “Beslenme çok önemli. Taze sebze ve meyve tüketerek bolca vitamin almak gerekiyor. C vitamini vücut direncini artırır. Konserve, kola kutu meyve suyu gibi gıdalardan ise taze meyve sebze tavsiye ediyorum. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, portakal mandalina gibi C vitamini bol olan gıdaların alınmasında fayda var” şeklinde konuştu.
Kış aylarında da su içmeyi azaltmamak gerektiğini söyleyen Polat, “Kışın su ihtiyacı azalmakta fakat vücudumuzun mikroplarla savaşması için suya ihtiyacı var. Günlük 1,5-2 litre sıvı tüketilmesi gerekiyor” dedi.
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mehtap emir 5 yıl önce

ben nezle olunca kuş boyu geçmiyor

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