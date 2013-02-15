Kışın Kalp Krizi Riski Daha Fazla

Kronik akciğer ve kronik bronşit hastalığı olanların bu mevsimlerde risk altında olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Kronik akciğer ve bronşit hastalığı olanlar risk altındalar. Bu tür hastaların aşırı soğuklarda dışarı çıkmamalarını, çıkarlarsa da çok sıkı giyinmelerini ve göğüslerini iyi kapamalarını öneriyoruz" dedi.

Kış aylarında soğuk ve kirli havayla birlikte kalp hastalıklarının görülme riskinin arttığını belirten Yılmaz, "Kronik akciğer hastalığı olan hastalarda üst solunum yolu enfeksiyonları sık gelişir. Bu tür hastalarda kalp hastalıklarının görülme riski hava kirliliği ve soğuk hava birlikte had safhada olduğu zaman sorunlar daha da artmaktadır. Bu tür hastalarda kalbi besleyen damarlarda spazmlar, kalpte daralma ve tıkanmalar görülmüşse dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Kalp damarlarında kasılmalar ve büzülmelerden dolayı kalbi besleyen damarlarda kan akışı azalmakta ve anjinal ağrı dediğimiz kalp ağrıları bu mevsimde daha sık görülmektedir. Bunlarda kalp krizi nedeni olabilir. Yaşlı hastalar daha çok risk altındadır. Daha önce kalp rahatsızlığı geçiren hastalarda kışın soğuk havalarda göğüs ağrıları artmaktadır bu da kalp krizine neden olabilmektedir. Bu tür hastaların en kısa sürede bir kardiyoloji uzmanına müracaat etmeleri gerekmektedir çünkü kalp krizi geçirdiği zaman anjiyo, balon, stent gibi operasyonlara kadar giden sıkıntılar meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Kalp hastalığı olan hastalar ve bilhassa anjiyografik olarak kalp ve damar hastalığı tespit edilen hastaların aşırı soğuklarda sıkı giyinmeleri ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları uygun olur" ifadelerini kullandı.