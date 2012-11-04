Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kızılay Bağışçı Desteği Arıyor

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Başkanı Ayhan Uzandaç düzenlenen basın toplantısında, “Eğitim ve lojistik merkezi inşaatı için bağışçı desteği aranmaktadır” dedi.

Kızılay Bağışçı Desteği Arıyor

Kızılay Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, “2005 senesinden beri bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlara verdiğimiz il yardım eğitimlerimiz bulunmaktadır. 2005 yılında şu Kadın Kolumuz, 2010 senesinde Gençlik Kolumuz oluşturuldu.” şeklinde konuştu.
Uzandaç, “Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ettiğimiz yılların tecrübesi ve iyiliksever bağışçılarımızın sayesinde büyümeye, sosyal yardım ağımızı genişletmeye, canla, başla, şevkle Kızılaycılığa devam ediyoruz. Şu an Örnekevler Mahallesinde bulunan eski kan merkezi binamız Boydak Grup desteğiyle kız öğrenci evi olarak yapılmış, hizmet gününü beklemektedir.” ifadelerinde bulundu.
Türk Kızılayı Kayseri Şubesi olarak projelerine bağışçı aradıklarını ifade eden Uzandaç, “Şube olarak projemiz dahilinde, Erciyes Master Planı içerisinde Tekir Yaylasına bir gençlik kampı yapılması bulunmaktadır. Bugüne kadar bağış ve bağışçılarıyla ayakta kalan Türk Kızılayı ve Kayseri Şubesi bu projesi için bağişçı aramaktadır. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce tahsis edilen 5 bin metrekarelik arsaya, eğitim ve lojistik merkezi kurma çalışmalarımız başlamakla birlikte, inşaat için bağışçı desteği aranmaktadır.” diye konuştu.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Başkanı Ayhan Uzandaç Düzenlenen Basın Toplantısında“Eğitim Ve Lojistik Merkezi Inşaatı Için Bağışçı Desteği Aranmaktadır” Dedi.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.