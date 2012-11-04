Kızılay Bağışçı Desteği Arıyor

Kızılay Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, “2005 senesinden beri bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlara verdiğimiz il yardım eğitimlerimiz bulunmaktadır. 2005 yılında şu Kadın Kolumuz, 2010 senesinde Gençlik Kolumuz oluşturuldu.” şeklinde konuştu.

Uzandaç, “Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ettiğimiz yılların tecrübesi ve iyiliksever bağışçılarımızın sayesinde büyümeye, sosyal yardım ağımızı genişletmeye, canla, başla, şevkle Kızılaycılığa devam ediyoruz. Şu an Örnekevler Mahallesinde bulunan eski kan merkezi binamız Boydak Grup desteğiyle kız öğrenci evi olarak yapılmış, hizmet gününü beklemektedir.” ifadelerinde bulundu.

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi olarak projelerine bağışçı aradıklarını ifade eden Uzandaç, “Şube olarak projemiz dahilinde, Erciyes Master Planı içerisinde Tekir Yaylasına bir gençlik kampı yapılması bulunmaktadır. Bugüne kadar bağış ve bağışçılarıyla ayakta kalan Türk Kızılayı ve Kayseri Şubesi bu projesi için bağişçı aramaktadır. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce tahsis edilen 5 bin metrekarelik arsaya, eğitim ve lojistik merkezi kurma çalışmalarımız başlamakla birlikte, inşaat için bağışçı desteği aranmaktadır.” diye konuştu.