Kolik bebekleri sakinleştirmenin 7 yöntemi Bebeklerin akşam saat 6 ile gece yarısına kadar devam eden ağlama nöbetleri çoğu zaman anne ve babaları endişelendiriyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bebeklerin uzun süre ağlamaları kolik yani gaz sancısından kaynaklanabiliyor. Uygulanacak basit önerilerle bebeklerin gaz sancılarının süresi kısalabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mustafa Armut, ebeveynlerde endişeye neden olan kolik hakkında bilgi vererek, önerilerde bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:14