Kornea Nakli İle Hastalar Sağlığına Kavuşuyor

Konu ile ilgili bilgi veren Şehir Hastanesi Göz Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Necati Duru; “Halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea nakli, gözün en saydam tabakası olan korneanın verici bir kornea ile değiştirilmesi durumudur. Kornea nakli enfeksiyona bağlı korneada yara dokusu ve yeni damarlanma oluşması, kalıtsal geçiş gösteren bazı kornea distrofileri, travmaya bağlı korneanın saydamlığının ve şeklinin bozulması, ileri derecede keratokonus varlığı gibi durumlarda gerekli görülmektedir. Kayseri Şehir Hastanemizde yapılmaya başlanan kornea nakil ameliyatı bundan sonra rutin olarak hastanemizde uygulanmaya devam edecektir” dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’de yaptığı açıklamada, sağlıkta yaşanan büyük değişim ve dönüşümlerin Şehir Hastaneleri ile birlikte zirveye ulaştığını vurgulayarak; “Bu sene hizmete açtığımız Şehir Hastanemizle birlikte sağlık hizmetlerinde kalite ve konforu bir arada sunarken, uzman hekim kadromuz ve kullanılan son teknolojik cihazlar sayesinde de daha önce Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılamayan tedavi ve ameliyatlar Şehir Hastanemizde yapılmaya başlandı. Bunların en son örneği de kornea naklidir. İlimizde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan kornea nakli bundan böyle Kayseri Şehir Hastanemizde de yapılmaya başlanmıştır. Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Necati Duru ve çalışma arkadaşları Doç. Dr. Mustafa Ataş, Op. Dr. Melek Ulusoy’a emek ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

