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Korona virüse yakalanan çiftçinin hayvanlarına Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde korona virüs tedavisi gören çiftçinin ortada kalan hayvanlarına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı. Ekipler hem hayvanların sağlık kontrolünü yaptı hem de bahçedeki meyve ve sebzeleri suladı.

Korona virüse yakalanan çiftçinin hayvanlarına Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı
Kayseri'nin Develi ilçesinde korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan çiftçinin hayvanlarına bakacak kimse olmayınca, Develi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanların sağlık kontrollerini yapan veteriner hekimler, hayvanların bakımlarını yapabilmek için geçici olarak başka bir ahıra nakletti. Ekipler ayrıca, tedavi gören çiftçiye ait 2 dekarlık bahçede bulunan meyve ağaçlarının ve sebze fidelerinin de bakımın yaparak, suladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çiftçimizin kısa sürede sağlığına kavuşarak ailesine ve sevdiklerine kavuşmasını temenni ederiz" denildi.
 

İHA

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