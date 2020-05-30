Korona virüse yakalanan çiftçinin hayvanlarına Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı Kayseri'nin Develi ilçesinde korona virüs tedavisi gören çiftçinin ortada kalan hayvanlarına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı. Ekipler hem hayvanların sağlık kontrolünü yaptı hem de bahçedeki meyve ve sebzeleri suladı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:08