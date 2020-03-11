KTO PERSONELİNE KORONA VİRÜS EĞİTİMİ Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Korona virüsü ile ilgili Kayseri Ticaret Odası iş yeri hekimi Latif Gülpınar tarafından tüm personele eğitim verildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 15:04