Küçük Kezban'a Doğum Günü Sürprizi

Böbrek Haftası nedeniyle Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi'nde moral günü düzenlendi. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, yaptığı konuşmada, hastane yönetimi olarak böbrek hastası olan vatandaşların her türlü sorunuyla ilgilenmeye çalıştıklarını belirterek, ''Bugün bildiğiniz gibi Tıp Bayramı, aynı zamanda da Dünya Böbrek Günü. Bugün özellikle insanlarımızın böbrek hastalığına yakalanmamak için yapması gerekenlerin tartışılması ve aynı zamanda böbrek hastası olanlara organ bağışlanması amacıyla bazı çalışmalar yapılmak üzere ilan edildi. Ülkemizde böbrek nakli konusunda bir araştırma yapıldı. Buna göre 2012 yılında 22 bin böbrek nakli gerçekleştirildi. Bu böbrek nakillerinin yüzde 90'nına yakını canlı insandan böbrek hastasına nakil şeklinde gerçekleşmiş. Canlıdan değil, herhangi bir sebeple vefat eden insanların yaşarken organlarını bağışlaması, vefat ettikten sonra böreklerinin alınıp ihtiyacı olan insanlara nakledilmesi konusunda duyarlı olmamız gerekmektedir'' diye konuştu.

Moral gününde böbrek hastası ve yakınlarına, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik grubu bir konser verdi. Hasta ve yakınlarına çeşitli ikramlarda bulunulan moral gününde, böbrek hastası 7 yaşındaki Kezban Yanar'ın doğum günü de kutlandı. Hastane yönetimi tarafından hazırlanan pastanın üzerindeki mumları annesi Nevcan Yanar ile birlikte üfleyerek söndüren küçük Kezban, basın mensupları ile davetlilerin gösterdiği ilgiden bunalarak ağlamaya başladı. Küçük çocuğu annesi teselli etti.